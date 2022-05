Calciomercato Juventus, passi da gigante per Pogba: l’ultima offerta è monstre

Calciomercato Juventus, sta entrando nel vivo la trattativa che potrebbe riportare a Torino il centrocampista francese.

Perisic, Di Maria, Pogba e chi più ne ha più ne metta. Il tifoso juventino in questi giorni sfoglia con una certa insistenza la margherita dei possibili acquisti, da qualche tempo accostati alla Vecchia Signora. Ma quando arriva il momento di nominare il “Polpo” non è facile rimanere indifferenti. È ovvio che immaginare di nuovo il francese con la maglia bianconera sulle spalle, a distanza di sei anni dall’ultima volta, faccia un certo effetto. In barba a qualsiasi luogo comune sulle cosiddette “minestre riscaldate”.

Pogba ha lasciato un ottimo ricordo a Torino, soprattutto se pensiamo ai primi anni con Antonio Conte in panchina. Letteralmente esploso quando in pochi pensavano potesse farlo, essendo arrivato in punta di piedi – a parametro zero – dal Manchester United grazie ad un’intuizione dell’allora direttore sportivo Marotta. E anche stavolta, con la stessa formula, il nazionale transalpino campione del mondo in carica potrebbe approdare nella città sabauda dall’Inghilterra. La sua seconda esperienza con i Red Devils sta per concludersi definitivamente dopo sei stagioni contrastanti, piene di bassi e pochi alti.

Calciomercato Juventus, la distanza si assottiglia tra la domanda e l’offerta

Lunedì scorso c’è stato un primo contatto – ufficioso – tra la società e l’entourage del calciatore, ora rappresentato dall’avvocato Rafaela Pimenta, che per adesso ha preso il posto di Mino Raiola, scomparso improvvisamente lo scorso 30 aprile. C’è ancora distanza tra la domanda e l’offerta: per Pogba la Juventus resta in cima alla lista ma i bianconeri per ora sono quelli disposti ad offrire di meno per via degli ormai noti paletti sugli ingaggi. Si è parlato della durata del contratto – tre anni – ma le cifre non proposte dai dirigenti della Vecchia Signora ancora non soddisfano i suoi procuratori. Non è da escludere, tuttavia, che nei prossimi giorni si sblocchi qualcosa.

Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch del portale Juventibus, l’ultima offerta della Juventus per Pogba corrisponde a 9 milioni più tre di bonus. E la sensazione è che il giocatore possa abbassare ulteriormente le pretese, a patto di non scendere sotto la soglia dei dieci milioni.