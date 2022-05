Calciomercato Juventus, all in definitivo: bye bye Milinkovic

Calciomercato Juventus, adesso la dirigenza sembra aver deciso quale sarà il grande colpo a centrocampo: ecco cosa succede.

Calciomercato Juventus, adesso la dirigenza ha scelto quale sarà il grande colpo in mediana: il cosiddetto top player da regalare ad Allegri nella prossima stagione. Tutte le strade puntano ad un solo nome: Paul Pogba. Come confermano da ‘Il Corriere dello Sport’, la società sembra aver preso una decisione definitiva.

Purtroppo ciò significa, nonostante l’interesse del giocatore di vestire la maglia della Juventus, un addio all’altra operazione in stand by, cioè Milinkovic-Savic. La Lazio chiede troppi soldi, visto che in caso di cessione del serbo ci sarebbero da spendere tra i 70-100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, la dirigenza ha deciso | Avanti tutta per Pogba

Di conseguenza l’operazione Pogba rimane più fattibile da un punto di vista economico ed è anche una garanzia nei rendimenti. Pensando al passato (recente) Pogba in bianconero ha avuto tra le sue migliori stagioni da professionista. Alla guida di Allegri ci fu anche una Champions sfiorata, purtroppo persa in finale contro uno dei migliori Barcellona che la storia del calcio ricordi.

E di conseguenza il “Polpo” rimane, adesso, l’unica “certezza”. In uscita a parametro zero e con una possibilità di riscatto, laddove tutto è iniziato e si, spera, possa terminare nei migliori dei modi. I tifosi sono d’accordo e la società ha deciso il prossimo grande, grandissimo colpo in mediana. Sarà lui il grande obiettivo per rilanciare il centrocampo della Juventus che si spera possa tornare come, appunto, Pogba lo ricorda.