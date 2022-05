Calciomercato Juventus, via libera per Pogba: c’è già la data

Ormai non passa giorno in cui non si parli del ritorno di Pogba a Torino e, se quelle uscite ieri sono notizie veritiere, sembra che si sia anche arrivati anche ad una conclusione.

Paul Pogba ©LaPresseIl centrocampista Francese è in uscita dal Machester United a parametro zero perché a fine giugno il contratto che lo lega ai Red Devils terminerà. Per via di questa situazione, la Juventus e il Paris Saint Germain, comprensibilmente, non fanno altro che fargli la corte da mesi. Per la Juventus la concretizzazione del ritorno del centrocampista francese significherebbe infatti molto, poiché egli è maturato tanto da quando ha vestito per l’ultima volta i colori bianconeri e potrebbe quindi essere utilissimo anche ai più giovane figurandosi come guida.

Calciomercato Juventus, la Juve soprassa lo sceicco: la settimana prossima si può chiudere

Da quanto riportato da Sky, l’inizio della settimana prossima potrebbe essere il periodo chiave per la dirigenza Juventina per affondare il colpo decisivo e chiudere definitivamente la pratica. Tutto sembra essere dalla parte della squadra di Agnelli: i contatti con il PSG sembrano infatti in stallo e la settimana scorsa c’è già stato un incontro molto positivo con la nuova agente del Francese. Sono tutti con il fiato sospeso, la data chiave sembra essere essere vicina e finalmente i due amanti potrebbero riunirsi.