Dalla Spagna | Calciomercato Juventus, è fatta per Dybala: a giorni l’annuncio

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri che l’affare ormai è cosa fatta: a giorni l’annuncio ufficiale della prossima destinazione della Joya

Dalla Spagna sono sicuri. L’affare ormai sarebbe fatto e nei prossimi giorni Paulo Dybala dovrebbe annunciare ufficialmente quale dovrebbe essere la sua prossima destinazione. Secondo todofichajes.net infatti, l’argentino – e sarebbe un colpo durissimo per i tifosi della Juventus – dovrebbe andare a giocare nell’Inter per le prossime quattro stagioni.

Accordo fatto, insomma. Con tutte le indiscrezioni arrivate negli ultimi giorni che verrebbero quindi confermato dall’annuncio ufficiale. E con la Roma che dovrebbe essere bruciata in questa trattativa nonostante la chiamata di Mourinho e il lavoro ai fianchi di Totti che dovrebbe partire, però, solamente da lunedì.

Calciomercato Juventus, le cifre per Dybala

Marotta quindi è in pole position, anzi, avrebbe chiuso la gara con anticipo. Quattro anni di contratto a sei milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus. Sarebbero questi gli accordi economici trovati con il calciatore che non parteciperà all’ultima trasferta dell’anno, quella di Firenze, e che lunedì scorso contro la Lazio ha lasciato lo Stadium insieme a Vlahovic e dopo aver pianto amaramente per un finale che nemmeno lui probabilmente si aspettava. Ma le decisioni della società bianconera si sanno da tempo e, nonostante questo, Dybala non è riuscito a metabolizzare il colpo subito dal mancato rinnovo del contratto.

In ogni caso adesso si tranquillizzerà a solamente un’ora di macchina da Torino ma con i coloro nerazzurri addosso. Che, ripetiamo, sarebbero stati quelli che i tifosi della Juventus non avrebbero mai voluto vedere sul giocatore che dopo sette anni ha lasciato. O per meglio dire, è stato mollato.