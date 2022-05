Calciomercato, “colpo al cuore per i tifosi”: la Juve lo soffia al Napoli

Calciomercato Juventus, adesso i bianconeri fanno sul serio potrebbe esserci l’inserimento per il difensore centrale.

Calciomercato Juventus, i bianconeri dovranno sostituire l’assenza pesante che lascerà Giorgio Chiellini e i nomi nella lista di Cherubini sono tanti, iniziando dall’estero. Ma stando alle ultime indiscrezioni anche la Juve potrebbe lanciarsi per l’operazione Koulibaly del Napoli.

Il centrale africano è uno dei profili più apprezzati in Europa e su di lui ci sarebbe la fortissima concorrenza del Barcellona. Stando alle ultime indiscrezioni da Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni di mercato.

Calciomercato Juventus, corsa a due per Koulibaly

Ecco, quindi, le parole pronunciate da Auriemma durante l’intervento in radio:

“De Laurentiis starebbe per incontrare Ramadani per parlare del futuro del difensore centrale Koulibaly. Il Napoli ha la necessità di rinnovare il suo contratto o venderlo per non perdere a parametro zero il senegalese, eventualità da evitare.

E poi continua:

“Su di lui c’è il Barcellona: il club blaugrana è interessato, ma attenzione perché si è inserita anche un’altra squadra italiana. Ieri sera è girata questa notizia negli ambienti del mercato: perso Chiellini, la Juve punta tutto su Koulibaly! Sarebbe un colpaccio per i bianconeri e un colpo al cuore per i tifosi del Napoli”.