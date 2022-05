Si preannunciano grandi novità nell’organico della Juventus in estate: il calciomercato presto entrerà nel vivo.

Non potrebbe essere altrimenti per i bianconeri, e questo per due motivi. Il primo è legato alla partenza di alcuni giocatori chiave come Chiellini e Dybala (e potrebbero non essere i soli) che andranno rimpiazzati da calciatori di spessore internazionale. Il secondo è più generale, legato alla necessità di rinnovare un organico che ha bisogno di diversi innesto di qualità per tornare a lottare per lo scudetto. Si vuole cancellare al più presto la stagione attuale conclusa senza titoli.

C’è ancora un impegno sul campo da onorare, gara che comunque sarà ininfluente sulla classifica della Juventus. Poi,a bocce ferme, ci si concentrerà sui trasferimenti, sui movimenti da effettuare in entrata e in uscita. Con la dirigenza che avrà senz’altro già stilato una lista di potenziali obiettivi per accontentare le richieste dell’allenatore.

Calciomercato Juventus, Perisic non salta al coro contro i bianconeri

Serviranno giocatori d’esperienze e la Juventus sembra aver individuato come possibile innesto Ivan Perisic. Il croato è in scadenza di contratto con l’Inter e pare pronto per una nuova esperienza. Con Torino che potrebbe essere la sua nuova destinazione. In queste ore sta facendo parlare molto sui social proprio un video che riguarda l’esterno sinistro.

Durante un coro di festeggiamento “contro” i colori bianconeri, si nota nel video Perisic che non salta insieme ai suoi compagni. Che sia un indizio su quella che potrebbe essere la sua nuova destinazione? Di sicuro i tifosi sarebbero felici di accogliere un giocatore che in questa stagione ha fatto la differenza nella squadra di Simone Inzaghi.