Il calciomercato sta davvero per entrare nel vivo e si preannuncia ricco di voci e movimenti che riguarderanno la rosa della Juventus di Allegri.

La stagione sta per chiudersi sì con la conquista del quarto posto in classifica ma anche con la consapevolezza di non conquistare nessun titolo. Logico che la tifoseria sia scontenta e spera che la campagna acquisti del club riporti la Juventus a poter lottare per lo scudetto e magari anche per un cammino importante in Champions League. Visti anche gli addii sicuri che ci saranno, è lecito attendersi tanti acquisti da parte di Cherubini e il suo staff. Che dovranno provare ad accontentare le richieste dell’allenatore livornese.

Ci saranno però anche da prendere altre importanti decisioni legati ai nomi dei calciatori destinati a lasciare la squadra bianconera e anche al futuro di tanti giovani che rientreranno dai rispettivi prestiti. Rimanere a Torino oppure cercare gloria altrove? Lo si capirà nelle prossime settimane. Sembra invece quasi scontato il futuro di un big che pare destinato pure lui a tornare al prestito.

Calciomercato Juventus, risoluzione in arrivo per Aaron Ramsey

Difficilmente infatti Aaron Ramsey sarà ancora un giocatore dei Rangers. Il rendimento del centrocampista gallese non è stato all’altezza delle aspettative nemmeno in Scozia (pesa anche l’errore dal dischetto nella finale di Europa League) e dunque è destinato a tornare alla Juventus.

A breve la #Juve può riprendere la trattativa per la risoluzione del contratto di #Ramsey. Entourage e gallese vogliono trovare accordo con un altro club prima di chiudere del tutto il rapporto coi bianconeri. @calciomercatoit https://t.co/EgNAM3zBVf — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) May 20, 2022

Come spiega però Raffaele Amato di calciomercato.it presto può riprendere la trattativa per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2023, con un ingaggio che pesa molto sulle casse bianconere. Tuttavia il giocatore e il suo staff prima di dare il via libera all’operazione cercano un accordo con un altro club.