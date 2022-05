Calciomercato Juventus, l’Higuain bis ingolosisce Allegri: 40 milioni senza scambi

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero mettere in atto una sorta di “Higuain bis” e ci sarebbe anche il benestare di Allegri.

Calciomercato Juventus, dirigenza pronta a fare un’altra grande operazione alla Higuain. Si tratta di una soluzione simile visto che interessa (molto) uno dei big della rosa del Napoli di Spalletti, stiamo parlando del centrale difensivo Koulibaly. Il difensore senegalase avrebbe tutte le caratteristiche per prendere l’eredità di Chiellini che a fine stagione lascerà i bianconeri.

Un colpo che avrebbe il benestare anche del mister Allegri. Su di lui ci sarebbe anche il sentito interesse del Barcellona che lo cerca da diverso tempo. La valutazione del giocatore, come sottolineano su ‘La Gazzetta dello Sport’ si aggira sui 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 40 milioni per Koulibaly | Obiettivo primario

Come sottolineano sempre da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrale senegalese sarebbe in cima alla lista desideri di Allegri visto che si parla di un giocatore con già grande esperienza, essendo un 31enne che milita nel calcio italiano da -ormai- diverso tempo e sempre con ottimi risultati.

C’è quindi volontà di chiudere l’operazione, nonostante la forte rivalità ai vertici con il Napoli che difficilmente cede i suoi giocatori preziosi a rivali storiche come, appunto, la Juventus. Ma se i bianconeri dovessero accontentare tutte le richieste allora la trattativa potrebbe andare in porto. Staremo a vedere cosa succederà ma Koulibaly è un nome in cima alla lista per quando concerne la difesa e le richieste del mister Allegri che vuole una squadra competitiva da subito.