Calciomercato Juventus, Arthur + 30 milioni: l’erede di Dybala arriva così

Calciomercato Juventus, ecco come la Vecchia Signora intende sostituire Paulo Dybala. 30 milioni più Arthur sul piatto.

Insieme alla stagione della Juve si è ieri conclusa anche l’avventura di Paulo Dybala in quel di Torino, dopo una storia di amore, gol, assist e anche qualche delusione durata sette anni e che forse nessuno si attendeva un giorno potesse terminare.

Almeno non in questo modo. Come ormai noto a tutti, la Joya lascerà infatti il club a parametro zero, in seguito al mancato accordo con la dirigenza che adesso consacra lui tra i profili svincolati più appetibili di Europa. Le squadre dettesi interessate alla sua situazione sono numerose ma attualmente, in casa Juve, si pensa principalmente a come sostituirlo, consapevolmente delle grande insidie che si potrebbero trovare nel tortuoso iter che conduca un “nuovo” Paulo alla corte di Allegri.

Calciomercato Juventus, l’ultima idea da Torino per Gabriel Jesus

I profili monitorati sono numerosi e, in particolar modo, si parla da tempo di quel Gabriel Jesus che per anni è stato leader e trascinatore del Manchester City e pupillo di Pep Guardiola. Il suo contratto si esaurirà fra un anno e ciò ha generato plurime e nobili attenzioni in Europa, nonostante il raffreddamento delle scorse settimane in seguito alla richiesta esagerata di 50 milioni da parte dei Citizens.

Sia ben chiaro, il brasiliano vale forse anche di più ma si trova in una posizione che non permette agli inglesi di impugnare il manico del coltello. Ad approfittarne potrebbero proprio essere Cherubini e colleghi che a detta di Todofichajes.net sarebbero interessati a proporre Arthur più 30 milioni, con il centrocampista ex Arsenal valutato circa 25 milioni.