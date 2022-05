Calciomercato Juventus, Di Maria rompe il silenzio: annuncio ufficiale sul suo futuro

Calciomercato Juventus, Di Maria rompe il silenzio sul proprio futuro ecco l’annuncio ufficiale sulla prossima squadra.

Calciomercato Juventus, l’esterno argentino Angel Di Maria ha, finalmente, rotto il silenzio sul proprio futuro. Il giocatore ha infatti parlato così ad ‘ESPN’ per quanto concerne la sua, probabile, prossima squadra.

La domanda riguardava la Juventus, la sua prossima squadra, sarà Torino la destinazione prossima prima di tornare a Rosario?

Così ha risposto il giocatore: “No, sono calmo, ho tempo, devo pensare a cosa farò. Non è solo una mia decisione”.

Calciomercato Juventus, Di Maria esce allo scoperto: “Non è solo una mia decisione“

Il giocatore infatti sostiene di non avere ancora deciso il suo prossimo futuro, anzi, ha poi così continuano:

“Devo pensare anche alla mia famiglia. Devo fare la scelta migliore per tutti, le mie due figlie, mia moglie e poi me”

Un futuro che passa da una decisione collettiva e familiare. Di Maria è comunque molto vicino alla società bianconera, tanto che le indiscrezioni non fanno che parlare di questo. Adesso ci sarà la fase finale e poi la decisione ultima ma i tifosi, così come tutto l’ambiente, sono fiduciosi sulla riuscita della trattativa dell’operazione. Dopo anni al Psg, Di Maria lascia la squadra francese con l’obiettivo di rimettersi in carreggiata per una nuova grande esperienza internazionale.