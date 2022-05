Calciomercato Juventus, Mbappè lo “soffia” ad Allegri: “ultimatum” per la firma

Il calciomercato della Juventus a partire da oggi è di fatto l’argomento centrale. Allegri e i tifosi aspettano rinforzi.

La stagione bianconera si è chiusa con la sconfitta di Firenze, un ko che comunque non ha cambiato nulla riguardo la classifica. La Juventus chiude al quarto posto con la conquista di un piazzamento in Champions League. Traguardo che ovviamente non può accontentare la tifoseria, che chiede di più.

Lo stesso allenatore bianconero ha sottolineato come per vincere occorreranno mirati innesto, un giusto mix tra giovani e giocatori esperti. Un obiettivo per l’attacco pare però destinato a sfumare.

Calciomercato Juventus, Mbappè vuole Dembelè al Psg

In Francia, e non solo, si sta parlando molto del fatto che Mbappè alla fine abbia scelto di rimanere al Psg. Con la dirigenza francese pronta ad accontentare alcune richieste fatte dal calciatore, tra cui la presenza in panchina di Zinedine Zidane, indimenticato campione della Juventus.

Más concesiones del PSG a Mbappé que han sido fundamentales para que se quede: trabajan desde ya en buscarle una salida a Neymar y en cerrar la incorporación de Dembelé. — Sergio Santos (@Santos_Relevo) May 21, 2022

Ma non solo perché tra le concessioni che il club transalpino sarebbe pronto a fare al suo attaccante ci sarebbe anche l’arrivo di Dembelè in attacco. Il calciatore ancora non ha firmato il rinnovo con il Barcellona e dunque potrebbe accettare la corte della corazzata della Ligue1. In questo modo il Psg soffierebbe il giocatore non solo ai blaugrana ma anche a tutta la concorrenza – Juventus compresa – che sta seguendo da tempo l’evoluzione della sua trattativa di rinnovo. Certo è che il Psg prima dovrà trovare una soluzione per cedere altrove Neymar.