Calciomercato, bye bye Juventus | UFFICIALE: vola in Premier League

Kamara, difensore finito in orbita bianconero, adesso, ha scelto la sua prossima squadra. Sarà l’Aston Villa, come comunicato sui portali social del club inglese.

Calciomercato Juventus, Kamara ha scelto l’Aston Villa

Nulla da fare per i bianconeri che adesso devono salutare definitivamente uno degli obiettivi di mercato in difesa. Proprio il francese era reputato un degno erede di Chiellini e quindi possibile acquisto per il futuro ma ormai il suo destino sarà inglese. Il classe 1999 parte da un club con grandi ambizioni, nonostante la posizione in classifica non certo ai vertici.

L’Aston Villa, però, vuole rilanciarsi da subito puntando su giocatori importanti e uno di questi è proprio il centrale difensivo. Un prospetto molto giovane ma con già molta qualità. Adesso la Vecchia Signora dovrà cercare nuovi profili, uno su tutti sembra arrivare dalla Serie A. Continua a piacere, molto, Koulibaly del Napoli ma non sarà semplice visto che si tratta di un giocatore cruciale per la squadra partenopea.