Calciomercato, Perisic tra Inter e Juve: incontro imminente e super ritocco dell’ingaggio: ecco le ultime sull’esterno croato

Il futuro si deciderà nelle prossime ore. Sì, secondo la Gazzetta dello Sport l’incontro tra l’entourage di Ivan Perisic e l’Inter ci sarà già nella giornata di oggi. Il fatto che l’agente del croato fosse presente sugli spalti di San Siro è un segnale importante. La Juve insomma aspetta di capire l’esito per poi, qualora andasse come i tifosi bianconeri sperano, chiudere la questione e regalare ad Allegri un colpo importante per il prossimo anno.

Secondo le indiscrezioni Marotta sarebbe comunque pronto al ritocco. Perisic vuole i 6 milioni di euro che gli garantirebbe Cherubini e sotto quella cifra difficilmente scenderà. Ma il fatto che anche ieri abbia stappato la partita contro la Sampdoria dà l’idea di come il croato sia fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. Che, non dimentichiamolo, ha comunque Gosens pronto a prendersi una maglia da titolare il prossimo anno.

Calciomercato, super ritocco per Perisic

Come detto i nerazzurri sarebbero pure disposti ad arrivare a quella cifra. Magari inserendo dei bonus – non facilmente raggiungibili, comunque – per trovare un accordo con Perisic. Che dopo la staffilata alla fine della finale di Coppa Italia lanciata alla società, non ha più preso la parola, aspettando ovviamente questo momento per capire fin dove i nerazzurri si possono e vogliono spingere.

Il futuro, quindi, si deciderà subito. Senza aspettare oltre. La programmazione parte il giorno dopo la chiusura del campionato anche perché ad agosto, prima di Ferragosto, il campionato riprenderà e di conseguenza diminuiscono anche i tempi per lavorare sul mercato per chi vorrebbe essere pronto per il primo giorno di preparazione. La Juve è una di queste società, soprattutto dopo l’infausta annata appena andata in archivio. E iniziare col colpo Perisic non sarebbe per nulla male.