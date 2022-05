Calciomercato Juventus, vento d’Arabia impetuoso: lo soffiano ad Allegri

La direzione che il calcio moderno sta prendendo sembra sempre più netta e incontrovertibile : solo chi, tra i vari club, dimostra di avere più soldi degli altri da spendere sul mercato può permettersi di acquistare i top players e quindi vincere trofei; e queste montagne di soldi, basti pensare a City e PSG, provengono molto spesso da paesi del Medio Oriente.

Infatti, è proprio un fondo arabo ad essersi interessato al giovane brasiliano scelto da Allegri per sostituire una delle tante partenze in vista della prossima stagione. La notizia, se veritiera, rappresenterebbe per la Juventus un problema non da poco a causa delle inimmaginabili possibilità economiche del club, che a detta dei mass media ha a disposizione una somma di denaro pari a 50 volte quella del PSG, per un totale di 430 miliardi di euro.

Calciomercato Juventus, il Newcastle punta Renan Lodi: la Juve potrebbe perderlo

Il terzino dell’Atletico Madrid, finito nella “lista dei desideri” di mister Allegri per via della scadenza contrattuale di Alex Sandro il prossimo anno, ha un prezzo stimato intorno ai 20 milioni di euro. Tale somma, che è comunque un prezzo abbordabilissimo anche per il “budget mercato ” deciso da Agnelli, rappresenta però l’equivalente di pochi spiccioli per il fondo proprietario della squadra inglese. Sebbene l’interesse del Newcastle non faccia dormire sonni tranquilli a Cherubini, non è detto che il giocatore accetterebbe la loro ipotetica proposta, come già successo con Mbappe, il quale ha rifiutato un contratto che l’avrebbe praticamente ricoperto d’oro forse perché l’attuale squadra del Newcastle è comunque mediocre e di certo non alla sua altezza.