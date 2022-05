Calciomercato, “fuga” dalla Juventus: firma fino al 2026

Non ci sono solo acquisti all’orizzonte nel prossimo calciomercato della Juventus. Il club bianconero deve cedere alcuni suoi elementi.

Rinnovare e ringiovanire l’organico rimane l’obiettivo primario di una Juve che deve trovare diversi nuovi volti per affrontare al meglio la prossima stagione. Almeno un paio di innesti sono necessari per poter pensare di tornare a lottare per il tricolore. Tanto lavoro all’orizzonte dunque nelle prossime settimane, con la società impegnata su più fronti. Anche su quello delle cessioni.

Perché ci sono alcuni elementi della rosa che paiono destinati a lasciare Torino in estate. Senza dimenticare tutti quei giocatori che la Juventus ha prestato altrove. Alcuni torneranno alla base, altri sono destinati ad essere definitivamente ceduti.

Come ha rilanciato anche il giornalista Nicolò Schira su Twitter l’Atalanta è pronta ad esercitare l’opzione di acquisto per Merih Demiral. Il difensore turco ha convinto il club orobico e dunque è destinato a rimanere nella squadra bergamasca anche in futuro.

⏳🔜📝 #Atalanta are set to trigger the option to buy for Merih #Demiral. #Juventus will receive other €20M + bonuses (after 3M cashed for the loan) for the sale of the turkish centre-back. Contract until 2026. No surprise here and confirmed since the last March 12! #transfers https://t.co/XcD8M0nOID

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 12, 2022