Calciomercato Juventus, schiaffo Real: “vendetta” da 80 milioni

E’ di fatto già iniziato il calciomercato della Juventus in vista della prossima stagione, nella quale i tifosi si attendono grandi novità.

Quest’anno zero titoli in bacheca per la Juve, come ormai non accadeva da tempo. E’ arrivato il quarto posto in campionato che garantisce un piazzamento nella prossima Champions League, con annessi introiti economici. Ma la tifoseria bianconera chiede decisamente di più agli uomini di Allegri. E la dirigenza dovrà mettere l’allenatore livornese nelle condizioni di poter lavorare nel miglior poco possibile.

Ci sono già delle partenza sicure nella squadra bianconera, su tutti quelli di Chiellini, Bernardeschi e Dybala. Giocatori che andranno sostituti con calciatori di spessore, che possano fin da subito far compiere il salto di qualità alla Juventus. Si dovrà cercare il giusto equilibrio tra giovani di talento e calciatori affermati, di spessore internazionale. E sono tanti i nomi che giornalmente vengono accostati all’undici torinese.

Calciomercato Juventus, Tchouameni al Real Madrid è cosa fatta

Tra questi anche quello di Tchouameni, stellina del Monaco, giocatore formidabile che nonostante la giovane età in mezzo al campo sa fare la differenza. E’ stato a lungo un obiettivo dei bianconeri, ma ora il suo futuro sembra essere davvero segnato. Come spiega infatti Tuttosport il mediano francese è ad un passo dal Real Madrid, pronto a replicare a suon di milioni dopo il colpo Mbappè mancato. Le merengues hanno convinto il calciatore ma soprattutto hanno convinto il Monaco a cederlo. Mettendo sul piatto l’enorme somma di 80 milioni di euro. Un grande colpo in mezzo al campo per l’undici di Ancelotti che sta cercando un “equilibratore” che possa prendere il posto di Casemiro in squadra. La Juventus ad ogni modo sembra già aver dirottato altrove i suoi sguardi per rinforzarsi a centrocampo.