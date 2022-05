Calciomercato Juventus, blitz in città: vola subito in Spagna

Calciomercato Juventus, il difensore adesso potrebbe scegliere la sua prossima squadra. Ripartendo da una squadra in particolare.

Calciomercato Juventus, l’agente del calciatore spagnolo sarebbe in Inghilterra per discutere direttamente il futuro del suo assistito. Il laterale attualmente al Chelsea starebbe per lasciare il club con una direzione ben precisa.

Alonso verso il Barcellona. Il giocatore è attualmente uno degli obiettivi primari del club catalano, nonostante il grande interesse anche da parte dei bianconeri. Alonso è in uscita dai blues ma lo stesso giocatore avrebbe manifestato una sua preferenza specifica.

Calciomercato Juventus, Alonso verso il Barcellona | Obiettivo primario

Si era anche parlato di una possibilità da parte della Juventus di ingaggiare l’ex Fiorentina dato il suo passato in Serie A ma per lo spagnolo c’è un’unica preferenza: il Barcellona. Alonso starebbe quindi meditando il suo passaggio definitivo in Liga lasciando così il Chelsea dopo una lunga avventura.

Alonso potrebbe infatti ripartire dalla sua nazione, la Spagna e il Barcellona gli darebbe ancora più spazio di quanto ne aveva adesso in Inghilterra. Niente da fare dunque per i bianconeri che dovranno puntare altri obiettivi in difesa. Si parla infatti di un cocente interesse per Bellanova del Cagliari.