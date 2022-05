Calciomercato Juventus, vola all’Arsenal gratis: annuncio BILD

Calciomercato Juventus, il talentuoso centrocampista offensivo andrà in scadenza la prossima estate. Mesi fa fu accostato anche ai bianconeri.

Era il 2011 quando l’Arsenal lo prelevò, ancora sedicenne, dalle giovanili dello Stoccarda. A Londra trascorse praticamente tutta la sua adolescenza, prima di far ritorno in Germania, il suo paese natale, dopo una lunga serie di prestiti. Serge Gnabry oggi è un punto fermo del Bayern Monaco: in estate si appresta a spegnere ventisette candeline ed ha ancora un anno di contratto con il club bavarese, con il quale due anni fa ha vinto praticamente tutto.

Nonostante le rassicurazioni da parte del direttore sportivo Hasan Salihamidžić, il futuro del nazionale tedesco resta appeso a un filo. La trattativa per il rinnovo è momentaneamente in stand-by e tra qualche mese non saranno poche le squadre che busseranno alla porta della società più titolata di Germania. Accostato in passato anche alla Juventus, Gnabry potrebbe diventare, l’anno prossimo, uno dei parametro zero più appetiti. E tra le pretendenti principali ci sarebbe proprio l’Arsenal. Che nel 2016 lo lasciò andare senza troppi rimpianti cedendolo definitivamente al Werder Brema per cinque milioni di euro.

Calciomercato Juventus, i Gunners dovranno aspettare per il ritorno di Gnabry

Che i Gunners siano interessati a Gnabry non è una novità. L’avrebbero riportato volentieri a Londra con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto ma l’ipotesi è definitivamente tramontata. Come rivela il giornalista della Bild Christian Falk, rappresenta un grosso problema ai fini della conclusione dell’affare la mancata qualificazione dell’Arsenal alla Champions League. Qualificazione sfumata proprio alla penultima giornata dopo l’avvincente duello con gli storici rivali del Tottenham, guidato da Antonio Conte. Tutto rimandato alla prossima stagione, dunque, quando il giocatore si libererà gratis dal Bayen Monaco.