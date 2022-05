Calciomercato, Lotito “avverte” la Juventus per Milinkovic ed apre uno spiraglio

Calciomercato, Lotito avverte la Juventus per Milinkovic-Savic: il massimo dirigente biancoceleste apre uno spiraglio all’operazione

Lotito ha aperto a una possibile cessione di Milinkovic-Savic. Questa è la notizia principale che viene fuori dopo che il presidente della Lazio ha parlato a Sky Sport. Bene, senza dubbio. Anche se ovviamente ci sono dei paletti da rispettare per riuscre a portare a termine un’operazione che la Juventus ha in mente da un poco i tempo e che potrebbe portare alla corte di Massimiliano Allegri un centrocampista assai importante. La questione economica ovviamente è in primo piano, e su questo non ci sono dubbi.

Ma già il fatto che Lotito sia disposto a mettersi a discutere una possibile cessione è un’apertura come detto da tenere in considerazione. Mai aveva parlato in questi termini il patron dei capitolini. Ma andiamo a vedere quello che ha detto.

Calciomercato, le parole di Lotito su Milinkovic

“Milinkovic è l’oggetto del desiderio di tutti, ma il prezzo non c’è, perché il prezzo viene fatto nel momento in cui un calciatore viene messo sul mercato e io non ce l’ho messo” ha detto inizialmente Lotito. Per poi cambiare il tiro del discorso. “Nel momento in cui qualcuno venisse a chiederci qualcosa, o per meglio dire nel momento in cui arriverà un’offerta che soddisfi dal punto di vista professionale lui, e anche economico quelle che sono le esigente della Lazio, di certo io non mi metterei a fare le crociate contro Milinkovic. Non se lo meriterebbe”.

Insomma, l’apertura c’è. Ma quanto costa Milinkovic? Negli anni scorsi Lotito sperava di sfondare il muro dei 100 milioni di euro ma è evidente che adesso le cose siano cambiate. Appare assai più probabile un addio sulla base di 60-70 milioni. Una cifra sicuramente alta, ma le qualità del Sergente sono fuori discussione e l’età è ancora dalla sua parte.