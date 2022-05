Calciomercato Juventus, tris di pretendenti in Serie A: Allegri li “silura”

La notizia riportata su Twitter nella serata della giornata di ieri è abbastanza inusuale rispetto ai modi di fare del normale calciomercato italiano.

Il Tweet di riferimento è stato infatti pubblicato da Nicolò Schira, esperto di calcioemrcato, il quale ha rivelato quello che è stato il pronunciamento di Max Allegri in merito alla delicata questione del giovane calciatore 2003. Egli infatti, dopo avergli concesso qualche minuto nell’appena conclusa stagione, doveva appunto decidere se tenerlo con sè anche il prossimo anno oppure lasciarlo andare via.

Calciomercato Juventus, Miretta resta: Allegri ci crede

Nonostante il forte interessamento di altre tre squadre italiani, infatti, Allegri ha deciso di far restare a Torino il giovane talent della Juventus-U23 e della nazionale italiana under 19. Ecco quindi la tendenza che fa tendenza: valorizzare i giovani del proprio vivaio senza necessariamente andare a cercare giocatori all’estero. Tanta roba insomma per Miretti se un navigato allenatore come Allegri crede che tu possa diventare un grande giocatore.