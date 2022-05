Calciomercato Juventus, Allegri perde un altro fedelissimo: in Premier per 30 milioni

Calciomercato Juventus, il centravanti bianconero tra qualche settimana tornerà alla base ma c’è già un’importante richiesta.

Lo scorso gennaio il suo addio sembrava vicinissimo. Tutto, all’epoca, riconduceva ad un possibile matrimonio con il Barcellona. La lunga corte di Xavi l’aveva lusingato e la prospettiva di tornare a giocare nella Liga, soprattutto in un ruolo diverso da quello che fino agli inizi del nuovo anno ricopriva a Torino, lo allettava. Poi alla Juventus arrivò Dusan Vlahovic e la situazione cambiò repentinamente. Massimiliano Allegri riuscì a convincere Alvaro Morata, uno dei suoi “pupilli”, a restare, con la promessa che non avrebbe più dovuto fare la punta centrale in seguito all’approdo del centravanti serbo dalla Fiorentina.

Questi, tuttavia, potrebbero essere stati gli ultimi mesi dell’attaccante spagnolo con la maglia bianconera sulle spalle. L’ipotesi del riscatto dall’Atletico Madrid, che ne detiene il cartellino, sembra ormai tramontata in maniera definitiva. Tra i due club non c’è alcun accordo e il giocatore è destinato a far ritorno nella capitale spagnola. Dove però non rientrerebbe nei piani del “Cholo” Simeone, il cui feeling non sbocciò neanche due anni fa.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio per Morata

Morata ha l’obiettivo di giocare i prossimi campionati del mondo con la Roja di Luis Enrique e non può permettersi di sparire improvvisamente dai radar. Ma dove potrebbe essere il suo futuro? Due sono le squadre che vorrebbero prelevarlo dai Colchoneros: Barcellona e Arsenal. Secondo quanto riportano nelle ultime ore i media inglesi – notizie confermate anche dagli spagnoli di Sport.es – i Gunners sono pronti a fare sul serio per Morata. Si parla di un’offerta di 25 milioni di sterline all’Atletico Madrid per accaparrarsi il giocatore.