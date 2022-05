Calciomercato Juventus, Italia-Argentina galeotta: incontro e firma

Ci sono delle priorità assolute nel prossimo calciomercato di una Juventus che nelle prossime settimane potrebbe accogliere tanti nuovi elementi.

Ci sono infatti dei giocatori della rosa bianconera che hanno chiuso la loro parentesi torinese come Paulo Dybala, colonne della squadra come Giorgio Chiellini che lasciano Torino dopo aver speso tanti anni della loro carriera per costruire trionfi con la Juventus. Proprio quest’ultimo ha deciso di comune accordo con la società di chiudere la sua lunga parentesi bianconera. Ma non di appendere gli scarpini al chiodo.

Nel suo futuro ci sarà probabilmente un ruolo da dirigente, ma prima di lasciare il campo Chiellini è intenzionato a provare una nuova esperienza. D’altronde quando ha giocato ha dimostrato di essere ancora tra i migliori nel suo ruolo. E allora per lui ci sarà una nuova sfida da vincere, in America.

Calciomercato Juventus, Chiellini ad un passo dalla firma con i LA Galaxy

Non è una novità infatti che il calciatore voglia provare quest’ultima esperienza negli States, in un calcio magari meno stressante di quello europeo ma non certo meno ambizioso, con tanta voglia di crescere.

Giorgio #Chiellini può firmare il contratto con il #LAFC a Londra, nei giorni di Italia-Argentina. Questo, al momento, il piano per i prossimi giorni: definire a distanza l’accordo, già a buon punto, per poi chiudere in Inghilterra. #calciomercato #Juve — luca bianchin (@lucabianchin7) May 25, 2022

Come ha riportato su Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin la firma del contratto tra Chiellini e la sua nuova squadra, i Los Angeles Galaxy, potrebbe avvenire a Londra nei giorni di Italia-Argeentina. L’accordo pare essere già a buon punto e dovrebbe essere definito e concluso in Inghilterra.