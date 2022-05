Calciomercato Juventus, 40 milioni per il gioiello “carioca”: Allegri e quel jolly vincente

Calciomercato Juventus, c’è un obiettivo offensivo che stuzzica la fantasia del mister Allegri: 40 milioni sul piatto.

Calciomercato Juventus, bianconeri verso la rivoluzione totale a livello offensivo e non solo. La squadra di Allegri si appresta a cambiare faccia e potenziare di gran lunga la rosa per puntare subito all’obiettivo scudetto. Dopo Dybala anche Morata saluterà in attacco e non si esclude Moise Kean. Per salvaguardare a questa partenze, Allegri avrebbe già il nome giusto e ideale se pensato come partner di Dusan Vlahovic, stiamo parlando di Gabriel Jesus.

Il fantasista brasiliano è ideale fuoriclasse e ancora giovane. Per lui ci vorrebbero 40 milioni e il Manchester City, fresco di acquisto di Haaland, non si opporrebbe alla cessione.

Calciomercato Juventus, 40 milioni per Jesus | Allegri gongola

Gabriel Jesus è quindi un profilo ideale per caratteristiche tecniche e con una buona, anzi, buonissima qualità tecnica. Il suo acquisto adesso è più che possibile visto che il City di Guardiola ha preso, di fatto, il suo sostituto cioè il bomber Haaland. Stando al ‘Corriere dello Sport’ adesso la Juventus sarebbe tornata in carica per il brasiliano data anche la -possibile- rivoluzione offensiva.

Jesus andrà in scadenza nel 2023 e, dunque, se la Juventus vuole acquistarlo subito potrebbe offrire massimo 40 milioni e non 60 come, invece, voleva inizialmente il City. In questa eventualità l’affare sarebbe possibile, così come l’ingaggio. Attualmente il brasiliano percepisce 6 milioni, la cifra (quasi) massima che i bianconeri danno ai top player in rosa. Insomma il tutto sarebbe accessibile e voluto dallo stesso Allegri.