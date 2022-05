Nel prossimo calciomercato la Juventus sarà chiamata a fare grandi acquisti soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che l’attacco di mister Allegri sta perdendo pezzi. Paulo Dybala sicuramente lascerà Torino essendo in scadenza di contratto e il club dovrà trovare un sostituto all’altezza. Ma nelle prossime settimane si dovrebbe capire qualcosa in più anche riguardo altri elementi del reparto, su tutti Morata e Kean.

Il futuro del centravanti continua ad essere un rebus. La Juventus non pare intenzionata a sborsare i 35 milioni di euro necessari per riscattarlo dall’Atletico Madrid. Si proverà magari ad avere uno sconto dai colchoneros, ma non è detto che gli spagnoli possano aprire ad una nuova trattativa. E anche Moise Kean non è affatto sicuro di rimanere in bianconero. Ha giocato meno del previsto, non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto e il West Ham pare intenzionato a prenderlo.

Calciomercato Juventus, ora il prezzo di Zaniolo può lievitare

Ci sarà insomma tanto lavoro da fare per la dirigenza, che pare aver individuato nel futuro svincolato Angel Di Maria uno degli innesti possibili. D’altronde l’argentino è un grande campione, di spessore internazionale. Sembra ora davvero quasi impossibile arrivare invece a Nicolò Zaniolo. Ieri il numero 22 della Roma è stato decisivo nella finale di Conference League. E’ stato proprio lui a mettere la palla nel sacco, a segnare il gol della vittoria. Il suo legame con i giallorossi e con Mourinho potrebbe diventare ancora più solido. La Roma difficilmente si priverà di lui a meno che non arrivi una offerta super. E dopo la prova di ieri sera il prezzo è destinato a lievitare ancora di più.