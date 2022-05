Calciomercato Juventus, lo scherzetto dell’ex Roma: ribaltone immediato Dybala

Calciomercato Juventus, ci sarebbe un ennesimo tentativo da parte di un altro club per tesserare l’argentino Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, Dybala ancora non ha scelto la sua prossima squadra, nonostante l’Inter sia, indubbiamente, il club in vantaggio per il suo acquisto. Come dicono da ‘Fichajes’, adesso, ci sarebbe un ennesimo tentativo in extremis dell’ex Roma Monchi, attualmente al Siviglia.

Il club andaluso tenterebbe la Joya puntando sul fatto che il giocatore sarà libero da ‘free agent’, dunque a parametro zero. Monchi vedrebbe bene l’acquisto della Joya e gli darebbe, in sostanza, le chiavi dell’attacco andaluso.

Calciomercato Juventus, Dybala a parametro zero | C’è il tentativo in extremis del Siviglia

Tentativo in extremis dell’ex Roma Monchi che vuole la Joya per rilanciare ad altissimi livelli il Siviglia sia in Euorpa ma soprattutto in campionato spagnolo. Un giocatore ideale nel momento ideale. La Joya a parametro zero rappresenta un occasione più unica che rara e nonostante il vantaggio da parte dell’Inter, nulla è ancora deciso.

Il club nerazzurro avrebbe già raggiunto l’accordo ma non ancora la firma, pertanto il club di Monchi ci prova. Ma come scrivono da ‘Fichajes’ due compagni argentini, Vázquez e il Papu Gomez, spingerebbero la Joya a scegliere Siviglia come prossima destinazione. Staremo a vedere che succederà ma soprattutto quale sarà la scelta dell’ormai ex numero 10 bianconero.