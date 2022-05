Calciomercato Juventus, accordo e firma: annuncio imminente

Calciomercato Juventus, c’è già l’accordo e adesso si attende solo la firma, che a questo punto sarà imminente.

Calciomercato Juventus, l’accordo per il rinnovo di De Sciglio già c’è, adesso non si attende che la firma. Il giocatore è verso il rinnovo con i bianconeri anche per volere di mister Allegri che lo vede giocatore ideale e più che contestualizzato nel sistema bianconero.

E quindi manca veramente poco per l’annuncio. Così come per quello di De Ligt. I bianconeri ripartono dai propri già consolidati senatori e col tempo De Sciglio lo è diventato, ha saputo adattarsi perfettamente alle direzioni tattiche del mister, diventando, a tutti gli effetti, un fedelissimo di Allegri.

Calciomercato Juventus, De Sciglio verso il rinnovo | Si attende la firma

Dopo Cuadrado anche un altro laterale sta per firmare il suo rinnovo con la società bianconera. Adesso è tutto pronto, i tempi sono maturi, così come quelli di confermare ancora De Ligt.

La Juventus riparte dalle proprie certezze. De Sciglio, De Ligt e Cuadrado. Allegri detta i piani per il presente. Dalla prossima stagione si ritornerà a lottare per i vertici della classifica e in tal senso i bianconeri non vogliono più sbagliare. Il sistema è chiaro. La dirigenza farà di tutto per accontentare le richieste del mister Allegri e vincere da subito con la rosa giusta.