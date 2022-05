Calciomercato Juventus, spalla da sogno di Dv7: Allegri “superato”

Calciomercato Juventus, c’è ancora il sogno di un partner offensivo per Dusan Vlahovic, ecco cosa manca per l’accordo.

Calciomercato Juventus, la dirigenza segue ancora con grande attenzione la situazione relativa a Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano continua ad essere uno dei preferiti di Allegri. Giovane, con classe e di grande supporto offensivo, con un buon score personale.

Tutte caratteristiche ideali se pensate, appunto, come partner in attacco di Vlahovic, ma stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da Dario Pellegrini su Twitter mancherebbe -ancora- lo sprint finale per chiudere la trattativa.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus tra i favoriti ma manca lo sprint decisivo

Di conseguenza, fino a quando la Juventus non si farà avanti in maniera definitiva, Gabriel Jesus potrebbe rimanere un miraggio. Da parte del giocatore ci sarebbero apprezzamenti sul club di Andrea Agnelli e aprirebbe anche alla possibilità di un trasferimento in Italia ma per il momento manca ancora un’offerta ufficiale.

Solo in questo momento la Juventus potrà concentrarsi sul talentoso brasiliano, giocatore molto tecnico e dal fiuto del gol considerevole. Per molti sarebbe un ottimo partner per Vlahovic e anche un erede ideale di Dybala, pur essendo diverso per alcune caratteristiche: essendo, di fatto, un attaccante molto dinamico e abile quindi a duettare con il proprio partner in attacco. Jesus sembra inoltre aver gli apprezzamenti di mister Allegri che lo vedrebbe ideale nel proprio attacco. Attendiamo di sapere quindi quale sarà il futuro, pienamente consapevoli che la società sceglierà il meglio.