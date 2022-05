Calciomercato, scacco matto Juventus: scambio da sogno per De Jong

Tiene banco l’ipotesi per la quale l’addio di Frenkie De Jong sarebbe molto vicino: stando a quanto riportato dal daily mirror, infatti, al barcellona sarebbe arrivata una offerta formale da parte del club ex-finalista di Champions League.

Il centrocampista olandese, arrivato al Barcellona nel 2019 dopo la fantastica annata all’ “Ajax dei miracoli”, ha già collezionato in blaugrana 96 presenze e 8 goal, facendosi notare al grande pubblico per le sue doti tecniche e tattiche. Per questo, sono molte le squadre che sono interessate a lui, tra cui la Juventus di Max Allegri, la quale sarebbe pronta a fare carte false per accaparrarsene il cartellino. Infatti, stando a quanto riportato sui tabloid inglesi, proprio nella giornata di ieri la dirigenza blaugrana avrebbe ricevuto l’ esplicitazione dell’ interesse del top club europeo.

Calciomercato Juventus: il City punta De Jong, ma Xavi vuole Silva

L’offerta riportata dal “Daily Mirror” è quella del City di Guardiola: secondo l’indiscrezione l’allenatore spagnolo avrebbe infatti richiesto alla sua dirigenza il centrocampista degli oranje. La risposta non si è assolutamente fatta attendere: il Barcellona lascerebbe partire De Jong solo ed esclusivamente se ad arrivare fosse Bernardo Silva. Insomma, un botta e risposta secco, chiaro e conciso. Stando così le cose, però, la Juventus si ritroverebbe di fatto tagliata fuori dalla corsa al cartellino, anche perché la “Vecchia Signora” non ha giocatori con caratteristiche simili a quelle del fantasista portoghese da proporre a Xavi.