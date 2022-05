Calciomercato Juventus, Morata potrebbe consegnare a mister Allegri il nuovo Paulo Dybala. L’intreccio all’estero ha del clamoroso.

La Joya continuerà a rappresentare motivo di discussione e polemiche nelle prossime settimane, non solo in casa bianconera. A Torino c’è chi ancora non ha accettato il suo addio, credendo che la dirigenza potesse fare di più per accontentare l’argentino e garantirne una permanenza che avrebbe rallegrato tutti, giocatore in primis.

Anche le storie più belle sono però destinate a concludersi e rimuginare ancora su ciò che è stato l’ex 21 e 10 della Juve rappresenterebbe un grosso errore. Piuttosto, bisognerà capire in che modo intervenire per rinforzare lo scacchiere di Allegri e fare in modo che alle già tante difficoltà non si aggiunga quella legata all’assenza di un elemento qualitativo come Paulo.

Vero è che dalla prossima stagione ci sarà il ritorno di Chiesa ma è impensabile che una dirigenza attenta e lungimirante come quella piemontese possa decidere di non ovviare alla sortita di chi ha rappresentato uno degli spezzoni più importanti dell’ultimo lustro bianconero.

Calciomercato Juventus, futuro Morata e intreccio da capogiro con Gabriel Jesus

Insomma, la Juventus dovrà cambiare tanto e in numerosi reparti. L’attacco, forse, è quello che presenta meno urgenze ma l’addio a parametro zero di Dybala costringe Agnelli e adepti a trovare quanto prima una nuova “Joya” da regalare ai tifosi.

La chiave potrebbe essere legata al futuro di Alvaro Morata. Su di lui c’è forte l’interesse dell’Arsenal che però punta da tempo anche Gabriel Jesus, in scadenza con il Manchester City tra un anno. Qualora Cherubini decidesse di non riscattare lo spagnolo, i Gunners andrebbero subito a trattare con l’Atletico Madrid per ottenerne le prestazioni, mettendo in secondo piano l’attaccante di Guardiola.

In quest’ultimo caso, Gabriel Jesus entrerebbe con ancora più vigore nei piani della Juventus che ha da tempo individuato nel brasiliano l’elemento giusto dal quale ripartire. A riferirlo la pagina insider Enganche.