Calciomercato Juventus, scossone Dybala: l’offerta ufficiale è da capogiro

Calciomercato Juventus, scossone Dybala: arriva l’offerta ufficiale che è da capogiro. Ma oggi ci sarà anche un altro incontro per la Joya

Eccola, è arrivata la prima offerta ufficiale per Paulo Dybala, l’ormai ex numero 10 bianconero che è alla ricerca del suo nuovo club. In Italia su di lui ci sono sia l’Inter che la Roma. Con i nerazzurri che dopo una prima fase di temporeggiamento dovuta al fatto che internamente si dovevano sistemare alcune cose, sono usciti allo scoperto, mettendo sul piatto un contratto da capogiro.

Allora, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, sono 7 i milioni di euro all’anno che Marotta ha proposto a Dybala dopo il via libera ottenuto da Zhang. Contratto triennale con opzione per una quarta stagione e diritti d’immagine gestiti direttamente dall’argentino. Insomma i nerazzurri fanno davvero sul serio e non hanno nessuna intenzione di lasciare la Joya alla Roma di Mourinho. Anche se oggi, proprio con i giallorossi secondo una notizia del Corriere dello Sport, l’entourage del calciatore dovrebbe avere un incontro.









Calciomercato Juventus, l’offerta dell’Inter per Dybala

Adesso starà al calciatore decidere quale dovrà essere il suo futuro con i tifosi della Juve che ovviamente sperano di non doverlo incrociare con la maglia nerazzurra addosso. Sarebbe un colpo troppo forte da incassare soprattutto dopo le lacrime dell’argentino nell’ultima gara giocata allo Stadium contro la Lazio, quando Dybala è scoppiato in un irrefrenabile pianto ed è stato consolato dai compagni in campo.

Ma come detto Marotta ha annusato il colpo da un poco di tempo e vorrebbe chiudere a breve. Con la Roma che comunque sembra una tentazione importante per l’attaccante che si ritroverebbe al centro di un progetto mourinhiano destinato a crescere. Vedremo.