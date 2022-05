Calciomercato Juventus, offensiva finale per il nuovo Marchisio: Roma ed Inter tramortite

Vista e considerata l’appena ultimata e non brillante stagione della Juventus, appare ovvio che nella prossima finestra di calciomercato la dirigenza bianconera si impegnerà non poco per tappare le falle riconosciute.

La Juventus, inoltre, deve anche fare i conti con le numerose partenze, già avvenute e future; e non sarà nemmeno facile trovare calciatori che possano sostituire gente del calibro di Dybala e Chiellini. Ovviamente il lavoro per i nuovi acquisti è già partito e così alcune notizie iniziano a trapelare, come quella riportata su “fichajes.net” nella giornata di oggi.

Calciomercato Juventus, Frattesi per il centrocampo: è lui il prescelto per il centrocampo

Il giovane centrocampista del Sassuolo, ormai, non è più una sorpresa. Infatti è dall’inizio dell’anno che egli, grazie alle sue sempre brillanti apparizioni, ha fatto vedere di avere una marcia in più rispetto ai compagni e dimostrato di essere all’altezza di andare a giocare in una “Big”. A fargli la corte ci sono la Juventus, che è proprio alla ricerca di un centrocampista con le sue caratteristiche tecniche, l’Inter e la Roma; la decisione però con la quale i vertici della dirigenza bianconera si stanno muovendo per chiudere l’affare al più presto lascia presagire che sia appunto la “Vecchia Signora” ad essere in vantaggio nella corsa al giovane classe 1999, con Roma e Inter che rimarrebbero a bocca asciutta.