Calciomercato Juventus, tempesta Blues: le mani sul “ribelle”

Nel prossimo calciomercato la Juventus avrà senz’altro già individuato quelli che potrebbero essere i suoi obiettivi per rinforzarsi.

Non ci sono dubbi sulla volontà della dirigenza di allestire una squadra sempre più forte e competitiva. Si punta a lottare per lo scudetto, per riappropriarsi di quel tricolore sfuggito in questa stagione. Serviranno rinforzi in ogni zona del campo, viste anche le partenze, e la priorità adesso sembra riguardare l’attacco.

Uno degli obiettivi per rinforzare, vale a dire Dembelè, sta diventando sempre più complicato da raggiungere vista la grande concorrenza. Anzi le possibilità che il calciatore francese approdi alla Juventus e, più in generale nel nostro campionato, sembrano essere più basse ogni giorno che passa.

Calciomercato Juventus, Chelsea in pressing su Dembelè

Il futuro di Dembelè continua a rimanere un mistero. Il Barcellona non vorrebbe perderlo, consapevole delle sue infinite qualità tecniche. Il problema è proprio il rinnovo del contratto che ancora non è andato in porto, anche se la sensazione è che potrebbe succedere di tutto.

Chelsea quietly confident of luring Ousmane Dembele to Stamford Bridge. ✍️ @90min_Football with @krishan_davis https://t.co/sTRCnl0K7e — Graeme Bailey (@GraemeBailey) May 27, 2022

Ecco allora che altri club potrebbero farsi avanti per strapparlo a Xavi. Come sottolinea il giornalista di “90 min” Graeme Bailey il Chelsea non ha perso la speranza di ingaggiarlo a parametro zero e anzi pare essere fiducioso del fatto che alla fine convincerà Dembelè a trasferirsi in Premier League. Anche il Psg è sulle tracce di Dembelè e potrebbe mettere sul piatto una sostanziosa cifra per ingaggiarlo.