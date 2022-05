Continua la ricerca di rinforzi in casa bianconera, con un calciomercato che per la Juventus si preannuncia davvero interessante.

E’ una fase nella quale la dirigenza deve davvero stringere i tempi e trovare i rinforzi giusti da affidare nelle mani sapienti di mister Allegri. Intenzionato ad aprire un nuovo ciclo vincente dopo aver chiuso l’ultima stagione con “zero titoli”. La lista degli acquisti è lunga, dettata dalle partenze sicure che sono già state decise e quelle che potrebbero esserci nel corso dell’estate.

La Juventus sta cercando campioni affermati nella lista dei futuri parametri zero e le occasioni non mancano di certo. Ma bisogna anche cercare giovani in rampa di lancio che possano essere le colonne della squadra del futuro. E i bianconeri a quanto pare ne avrebbero individuato uno molto promettente in Bundesliga.

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri sul gioiellino Kone

Si sta parlando molto in Francia del futuro di un “millennial” molto interessante come Kouadio Kone, centrocampista centrale classe 2001. Giovanissimo, dunque, ma già capace di mettersi in mostra con la maglia del Borussia Moenchengladbach, club che lo aveva prelevato dal Tolosa e nel quale ha disputato quest’anno 27 partite condite da due reti. Secondo quando riporta L’Equipe, sul calciatore ci sarebbe forte l’interesse di quattro squadre, tra cui anche la Juventus. Che per prenderlo dovrebbe duellare in primis con il Manchester United di Cristiano Ronaldo, ma anche con l’Atletico Madrid e con un Leicester sempre ambizioso. Tutti avrebbero già preso contatti con l’agente di Kone. Non si parla di cifre, ma la concorrenza di grandi club potrebbe far lievitare il prezzo.