Calciomercato Juventus, SOS in corsia: Cherubini e la soluzione vincente

In queste settimane che ci avvicinano all’estate la Juventus sarà chiamata a prendere delle importanti decisioni di calciomercato.

Alcune in realtà sono state prese, come ad esempio la volontà di non presentare alcuna offerta di rinnovo a Dybala e Bernardeschi. Elementi che andranno sostituiti con l’arrivo di altri campioni. Ha chiuso la sua lunga e vincente parentesi in bianconero pure Giorgio Chiellini. E in difesa ci sono alcune situazioni da valutare con attenzione.

La Juventus vorrebbe aprire un nuovo ciclo anche sulla corsia sinistra, dove non a caso ormai da tempo si fanno i nomi di Emerson Palmieri e Renan Lodi (ma non solo). Che ne sarà allora degli attuali laterali che i bianconeri hanno in rosa?

Calciomercato Juventus, il futuro di Alex Sandro e Pellegrini da decidere

Come ha sottolineato il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schiera Alex Sandro non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus nel corso della prossima estate. I bianconeri sarebbero pronti a vederlo in caso di buona offerta considerando che il contratto del giocatore scadrà nel 2023. Il calciatore vorrebbe però arrivare a scadenza in modo da poter scegliere da parametro zero la sua nuova destinazione.

#AlexSandro doesn’t want to leave #Juventus this summer. The plan of his agent is to move him in the next year as a free agent. Sandro’s contract with #Juve currently expires in 2023 and he earns €6M net/year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 24, 2022

Anche il futuro del brasiliano interessa però Luca Pellegrini, esterno che quest’anno con Allegri ha avuto diverse opportunità per mettersi in mostra. Potrebbe rimanere per cercare di conquistarsi una maglia da titolare fisso. Ma se arrivasse un nuovo terzino per lui gli spazi al contrario potrebbero diminuire.