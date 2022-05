Calciomercato Juventus, il dado è tratto: quadriennale “anti” De Ligt

Calciomercato Juventus, adesso c’è un offerta da parte del grande club europeo e crescono le possibilità di vederlo all’estero.

Calciomercato Juventus, adesso il Chelsea sembra aver virato completamente su quello che sarà il grande colpo in difesa dell’estate. Si era parlato di un possibile assalto a De Ligt, giocatore che interessa sempre ai blues, ma le ultime indiscrezioni in arrivo dal ‘Daily Mirror’ danno una certezza su quello che sarà il destino del club inglese.

Per il momento, infatti, l’obiettivo primario sarebbe diventato Kounde, centrale del Sivilgia che interessa (non poco) agli inglesi. E come dice il ‘DM’ ci sarebbe anche un’offerta.

Calciomercato Juventus, Il Chelsea molla De Ligt | Avanti tutta con Kounde

Adesso i blues sognano un altro grande colpo e non si tratterebbe più di De Ligt. Il Chelsea ha scelto il suo possibile nuovo interprete in difesa e per lui ci sarebbe pronto un quadriennale davvero importante.

Un respiro di sollievo per Allegri che dopo Chiellini non vuole, di certo, perdere un altro elemento fondamentale in difesa. De Ligt è ad oggi una delle risorse importanti, se non indispensabili che la Juventus ha in rosa. Sbagliare, adesso, diventa impossibile. Staremo a vedere cosa succederà. Ma intanto i bianconeri si concentrano sui prossimi obiettivi perché anche la squadra di Allegri cerca un nuovo centrale.