Calciomercato, Juventus-Inter no limits: scontro totale per il “nuovo Zanetti”

Calciomercato Juventus, un derby d’Italia per uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato. Ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby d’Italia per il giovane e promettente laterale del Cagliari. Il calciatore italiano piace ai due club ai vertici e, adesso, potrebbe esserci battaglia sul mercato.

Bellanova è uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio tanto che si usano paragoni importanti per lui, c’è, infatti, chi lo definisce già il nuovo Zanetti. Bellanova è un giocatore dalle indubbie qualità e adesso i due club vogliono trovare il modo di chiuderlo il prima possibile.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Bellanova | Sfida ai vertici

Come scrivono da ‘Tuttosport’ anche l’Inter cerca rinforzi sulle fasce, così come la Juventus, la squadra di Simone Inzaghi ha individuato in Bellanova il profilo ideale. Giovane classe 2000 dalle già indubbie qualità.

L’Inter vorrebbe un altro giocatore sulla destra, il binario dove già è certificato Dumfries, giocatore su cui l’Inter punterà ancora molto. Dopo Udogie, che sembra in vantaggio di gran lunga la Juventus, l’Inter è piombata anche su un altro profilo in comune con i bianconeri. Bellanova per caratteristiche tecniche potrebbe permettere un buon salto di qualità ad entrambi i club, staremo a vedere cosa succederà.