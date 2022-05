Calciomercato Juventus, regalone Conte | Lo scambio c’è

C’è tanto lavoro da fare per la dirigenza della Juventus nel calciomercato estivo: si va a caccia di rinforzi per mister Allegri.

Tutti i reparti hanno la necessità di essere ritoccati, sia per scelta sia per le partenze annunciate di alcuni elementi chiave della squadra della passata stagione. E così le prossime settimane saranno decisive per vedere chi arriverà alla corte del tecnico livornese. Che per aprire un nuovo ciclo ha assolutamente bisogno di volti nuovi.

Anche in difesa, dove non si sta cercando solamente l’erede di Giorgio Chiellini. L’intenzione è infatti quella di fare un restyling delle corsie esterne. Specie a sinistra. Dove un potenziale obiettivo come Perisic però adesso sembra essere lontano visto che il Tottenham di Antonio Conte è andato all’assalto del laterale, più lontano dal rinnovo con l’Inter.

Calciomercato Juventus, Reguilon possibile opzione per la corsia

Sfumato l’arrivo del croato, si potrebbe pensare proprio ad un effetto dominio generato dall’arrivo di Perisic agli Spurs. Il Tottenham infatti potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di cedere Reguilon, giocatore che farebbe senz’altro comodo ad Allegri. Sa giocare sia in una difesa a quattro che come esterno di centrocampo quando la difesa è a tre. Il Tottenham è sempre interessato a McKennie, chissà che i due club non possano pensare ad uno scambio. La fascia sinistra bianconera sarà comunque oggetto di rinnovamento. Alex Sandro potrebbe essere messo sull’elenco dei partenti visto che il suo contratto scadrà nel 2023. Bisognerà capire anche il futuro di Pellegrini, che con Allegri ha avuto spazio e modo per mettersi in evidenza. Rimarrà ancora in bianconero oppure il club deciderà di fare altre scelte?