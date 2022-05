Calciomercato Juventus, caos Dybala: l’annuncio di Marotta mette il sigillo sulla trattativa per il calciatore argentino libero a zero

L’annuncio che mette il sigillo alla trattativa per Paulo Dybala lo dà direttamente Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter. Ufficiale la trattativa per il giocatore argentino, nonostante ancora i nerazzurri non abbiano messo sul piatto nessuna offerta per il giocatore. Ma le parole dell’ex dirigente tra le altre anche della Juventus, non lasciano spazio ai commenti. “Non so dove Dybala giocherà l’anno prossimo. La speranza è quella che possa giocare con noi”.

Così Marotta ha parlato a margine dell’evento ‘L’Amico Atletico’ di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano. Un annuncio ufficiale che sottolinea come l’Inter faccia realmente sul serio per la Joya anche se su questo non c’erano dubbi di sorta. Sarà assalto probabilmente nelle prossime settimane con Tiago Pinto della Roma che comunque rimane alla finestra per il calciatore argentino. Vedremo gli sviluppi, ma i nerazzurri sono usciti allo scoperto.