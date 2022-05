Calciomercato, estasi Juventus: così Lukaku “porta” il successore di Dybala

Calciomercato Juventus, in caso di ritorno di Lukaku in Serie A potrebbe scatenarsi un valzer di colpi pazzeschi.

Calciomercato Juventus, Dybala in uscita a parametro zero proprio da Torino sembrava ormai ad un passo dall’Inter, ma l’ultima suggestione, come scrivono da il ‘Corriere dello Sport’ potrebbe vedere il ritorno di Lukaku all’Inter. In questa eventualità a Dybala non resterebbe che la Roma.

Dybala alla Roma adesso potrebbe concretizzarsi. La Joya in casa giallorossa sarebbe reputato il centro del progetto di Mourinho a differenza dell’Inter, qualora, appunto, dovesse raggiungere l’accordo con il ritorno del belga Lukaku.

Calciomercato Juventus, Dybala alla Roma | Mourinho gongola

Fresco della vittoria europea con la prima ‘Conference Cup’ in bacheca, lo special one potrebbe suggestione la Joya, che in caso di ritorno di Lukaku all’Inter, in giallorosso, diventerebbe il centro del progetto romanista. La Joya non ha ancora scelto la sua prossima squadra e adesso le quotazioni di un suo possibile passaggio in giallorosso aumentano.

Ma la questione potrebbe essere più concreta in caso Zaniolo trovasse una nuova destinazione. Il motivo è chiaramente dettato dalle caratteristiche, comuni, dei due profili in questione. Per lungo tempo si è parlato di un possibile passaggio in bianconero ma la domanda della Roma è decisamente importante, pertanto Dybala in giallorosso diventerebbe possibile solo qualora, appunto, il club decidesse uno tra la Joya o, il recente protagonista della finale di Tirana, Nicolò Zaniolo. Staremo a vedere. Ma Mourinho ha le idee chiare, uno dei due, in rosa, sarebbe di troppo.