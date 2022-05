Calciomercato Juventus, entra e segna: ecco il nuovo Ronaldo per il dopo Morata

By

Calciomercato Juventus, c’è la strategia per il nuovo colpo offensivo, il sostituto ideale di Alvaro Morata: arriva dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, la dirigenza ha un piano preciso su quale sarà il nuovo attacco che avrà Allegri. Una completa rivoluzione offensiva, rimarrà, molto probabilmente, solo Vlahovic dell’attacco della scorsa stagione e pezzo dopo pezzo, i bianconeri stanno allestendo la nuova rosa.

Alvaro Morata non verrà quasi sicuramente riscattato vista l’ancora troppo alta domanda dell’Atletico Madrid e al suo posto la Juventus avrebbe già trovato il sostituto ideale. Trattasi del fantasista dell’Atalanta, da molto considerato, per caratteristiche, molto simile a Ronaldo ex Inter.

Calciomercato Juventus, cambio in attacco | Muriel al posto di Morata

Adesso le possibilità di vedere il talentoso colombiano in bianconero aumentano. Secondo infatti la ‘Gazzetta dello Sport’ il costo dell’operazione sarebbe anche accessibile economicamente. Muriel lascerebbe l’Atalanta ad una cifra non superiore ai 10-15 milioni di euro. Un operazione dunque più che perseguibile anche date le caratteristiche del profilo in questione.

Sicuramente l’attaccante saprebbe tranquillamente adattarsi allo stile di gioco di Allegri, consapevole della qualità assoluta del fantasista. Staremo a vedere dunque se l’operazione verrà chiusa nei prossimi mesi ma una cosa è certa, il giocatore piace e lo stesso accetterebbe volentieri il passaggio in bianconero, dove, per altro, incontrerebbe il compagno di nazionale Juan Cuadrado. Un operazione che piace e che avrebbe il benestare anche dello stesso allenatore bianconero.