Calciomercato, accordo totale: firma e “addio” Juventus

Cosa succederà nel calciomercato della Juventus nelle prossime settimane? I tifosi continuano a sognare grandi colpi bianconeri.

Chissà che non possano essere accontentati. Sono tanti i nomi che ormai da tempo circolano come possibili rinforzi della squadra di Allegri. Che ha perso delle pedine importanti che andranno sostituite con calciatori di spessore, con un curriculum importante. Che sappiano far compiere un salto di qualità al gioco della formazione bianconera.

L’ultima stagione non ha visto la Juventus come protagonista. Subito fuori dalla lotta per lo scudetto, la squadra bianconera ha perso le finali di Supercoppa Italiana e Coppa Italia contro l’Inter riuscendo quantomeno ad agguantare l’obiettivo minimo del quarto posto. Che garantisce un posto nella prossima Champions League e delle importanti risorse economiche da poter reinvestire per migliorare la squadra.

Calciomercato Juventus, Dembelè-Psg: manca solo la firma

E’ soprattutto l’attacco il reparto che al momento sembra dover vedere diversi volti nuovi in arrivo. Dybala andrà via per fine contratto, la permanenza a Torino di Morata e Kean non è affatto certa, tutt’altro. Tuttavia ci sono degli obiettivi che paiono ormai sfumati e Dembelè è uno di questi, visto che le possibilità che approdi in Italia sono pressochè vicine allo zero.

🚨”Me dicen que el PSG DA por HECHO que va a fichar a DEMBÉLÉ”. 💥¡Ojo a la información de @JuanfeSanzPerez! pic.twitter.com/qJSFjnegAa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2022

Il calciatore francese è destinato a lasciare il Barcellona considerando che non arriverà alcun rinnovo con la formazione blaugrana, che pure puntava a farlo firmare. Come riportano gli ultimi rumors che arrivano dall’estero, in verità Dembelè pare essere molto vicino al Psg. Dopo aver confermato Mbappè, i francesi non sono ancora sazi e puntano a rinforzare l’attacco anche con l’arrivo dell’esterno.