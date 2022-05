Calciomercato Juventus, erede Chiellini | Quattro nomi sul tavolo

Attenzione ai prossimi giorni di calciomercato, che potrebbero riservare tante sorprese per la Juventus e in generale per la serie A.

Mentre i giocatori bianconeri e mister Allegri si godono qualche giorno di riposo, la dirigenza adesso sta intensificando gli sforzi per far sì che possano arrivare a Torino quei giocatori richiesti dal tecnico livornese. Elementi di spessore in tutte le zone del campo che dovranno far dimenticare chi è partito e dovranno far sì che la Juventus possa tornare a lottare al più presto per lo scudetto.

Il campionato si è chiuso da poco, ma per anticipare la concorrenza bisogna inevitabilmente già guardare avanti e iniziare a serrare i tempo. Solo così si potranno raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata. E allora quali saranno davvero i colpi da mettere a segno? I nomi che vengono accostati alla Juve in questo periodo sono sempre di più.

Calciomercato Juventus, tra i candidati anche Laporte e Koulibaly

In difesa la priorità è quella di trovare al più presto l’erede di Giorgio Chiellini, destinato a chiudere la carriera da calciatore negli States. I bianconeri – come spiega Il Corriere dello Sport – sembrano avere più opzioni tra le quali scegliere. Giocatori che hanno età e caratteristiche diverse, così come diversi anche gli investimenti da fare. Tra le opzioni sul tavolo ci sono ad esempio Badiashile e Gabriel, che potrebbero essere i giocatori giusti per aprire un nuovo ciclo in bianconero. Ma Allegri vorrebbe avere in quel ruolo un centrale d’esperienza e carismatico. Per questo motivo sono in rialzo le quotazioni di Koulibaly del Napoli (rinnovo lontano, i partenopei potrebbero cederlo) e sembra potersi aprire anche la pista Laporte, che il City non reputa incedibile.