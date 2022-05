Calciomercato Juventus, “ultimatum” per il bomber di scorta: 10 milioni.

Con le numerose partenze, soprattutto nel reparto offensivo, la Juventus è alla ricerca di un nuovo equilibrio nella sua rosa. Proprio in attacco, infatti, la Juventus ha subito perdite importanti che costringono la dirigenza a mettersi alla ricerca di sostituti di valore.

La Juventus ha infatti sofferto partenze come quelle di Dybala, e ne vedrà molto probabilmente anche delle altre, come quelle di Morata, il cui contratto scadrà a brevissimo e dovrà tornare a Madrid, e Kean, che non ha poi convinto questo granché e che quindi potrebbe essere riscattato e ceduto. Ecco quindi che per rimpiazzare i calciatori appena citati, sono differenti i giocatori finiti nel mirino dei vertici bianconeri. Tra questi c’è proprio l’attaccante della nazionale colombiana, che nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del nostro campionato della sua posizione.

Calciomercato Juventus, ecco Muriel: vice Vlahovic con i controfiocchi per la “Vecchia Signora”

Quanto trapela dalle varie redazioni è che la Juventus è sì alla “disperata” ricerca di attaccanti, ma che al contempo non ha la minima intenzione di svenarsi per comprarne qualcuno. Per questo motivo insieme all’interessamento dei bianconeri per il centravanti colombiano è arrivato anche l’ultimatum sulla somma di denaro che hanno intenzione di spendere: non più di 10 milioni di euro. Da come si legge su “Tuttojuve.com”, infatti, è proprio questo il motivo per cui le due società non hanno ancora raggiunto un accordo di massima per il calciatore: l’atalanta ne chiede almeno 20 di milioni. Resta da capire quindi se Agnelli, costretto dalla situazione, deciderà di alzare quantomeno di qualche milione la sua offerta, anche se ciò è molto improbabile considerando l’età di Muriel, che molto probabilmente non permetterebbe di rivenderlo in futuro.