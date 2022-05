Calciomercato Juventus, Cherubini-Potter: la formula magica per il nuovo “treno”

Calciomercato Juventus, Cherubini cerca una formula per prendere l’esterno. Contatti avviati e ottimismo per la chiusura dell’affare

Trovare la formula magica per prendere l’esterno. La Juve ci sta pensando seriamente e vuole chiudere l’affare, nonostante non sia del tutto facile. Anche se, secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina, le sensazioni rimangono comunque positive. Il nome che circola da un poco di tempo alla Continassa è quello di Molina, esterno dell’Udinese, che è destinato a lasciare la società di Pozzo. I rapporti tra i due club sono ottimi – tanti i movimenti che hanno visto la Juve e i friulani protagonisti – e allora si cercherà una soluzione.

Cherubini vorrebbe evitare di prendere Molina versando tutto cash. E si starebbe facendo sempre più spazio l’ipotesi di inserire nell’operazione una possibile contropartita tecnica, magari di un giovane già formato che è solamente da lanciare in maniera definitiva nel calcio che conta. I nomi sul piatto ci sono: uno su tutti Ranocchia, centrocampista che ha chiuso la propria stagione al Vicenza che però la Juve avrebbe in mente di trattenere. Si cerca, in poche parole, la quadratura del cerchio e alla fine Cherubini potrebbe anche cedere alle richieste di Pozzo.

Calciomercato Juventus, Molina nel mirino

Molina quindi rimane il primo obiettivo per la fascia destra dopo una stagione da urlo con gli altri bianconeri della Serie A. Pozzo sa bene di non poterlo trattenere e sta cercando di guadagnarci il più possibile. La Juve – così come la Roma – sono alla finestra da un poco di tempo, ma Cherubini in questa trattativa sembra decisamente davanti ai giallorossi che ancora non hanno affondato il colpo e che nelle ultime ore avrebbero deciso di virare su Bellerin per quel ruolo.

Strada spianata? Sembra di sì. Con il direttore dell’area tecnica dei bianconeri alla ricerca della formula magica, creativa, per chiudere l’affare. Cherubini-Potter, insomma.