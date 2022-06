Continuano ad accumularsi voci e rumors di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue possibili mosse nella prossima estate.

Non ci sono dubbi sul fatto che mister Allegri attenda diversi rinforzi nelle prossime settimane. Il campionato inizierà a metà agosto e la Juventus non può perdere per strada punti preziosi all’inizio. Per questo motivo la dirigenza proverà ad accontentare al più presto le richieste dell’allenatore. Che ha perso pedine preziose della sua rosa che andranno sostituite con l’arrivo di grandi campioni.

Il reparto che potrebbe subire i maggiori cambiamenti è l’attacco, ma anche a centrocampo sono previsti almeno un paio di innesti di grande spessore internazionale. Uno potrebbe essere Pogba, che pare essere molto vicino all’accordo con i bianconeri. Sulla lista ci sono altri potenziali obiettivi, alcuni dei quali sembrano però dover sfumare.

Calciomercato Juventus, De Jong vuole rimanere al Barcellona

De Jong ad esempio non ha alcuna intenzione di cambiare aria, nonostante i tanti rumors delle ultime settimane. L’olandese è stato accostato non solo ai bianconeri, ma soprattutto al Manchester United. Pronto a mettere sul piatto una somma importante pur di convincere il Barcellona a lasciarlo partire. L’ex Ajax, come si legge su “Mundo Deportivo”, sottolinea però la sua volontà di rimanere in Spagna: “Il club non mi ha detto niente eon mi è stato proposto nulla, quindi penso che non succeda nulla. Non mi sono mai pentito di aver scelto il Barcellona, che è il club dei miei sogni fin da quando ero bambino”. De Jong ha più volte dichiarato le sue intenzioni e la voglia di continuare a lavorare con Xavi, per questo un suo trasferimento in estate pare essere davvero molto complicato.