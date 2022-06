Calciomercato Juventus, il Campione d’Europa è sempre più vicino: affare in chiusura

Calciomercato Juventus, Allegri rimette le ali: il semaforo verde alla trattativa è ormai pronto a materializzarsi. Affare da 15 milioni complessivi.

La nuova Juve che verrà sta cominciando a prendere forma. La giornata di oggi, in questo senso, potrà rivelarsi assolutamente decisiva sul fronte Di Maria, individuato da Max Allegri come rinforzo ideale per il suo 4-3-3: il blitz con l’entourage dell’argentino, in programma da tempo, risulterà decisivo ai fini della trattativa per il passaggio del “Fideo” all’ombra della Mole, ma Cherubini pensa a già ad altro, e ha in mente in regalare al tecnico livornese un altro innesto importante per la corsia mancina, che quasi sicuramente sarà orfana di Alvaro Morata.

Nelle ultime ore avrebbe vissuto un’accelerata importante l’affare Kostic, con il serbo che sarebbe ormai vicino a vestire la maglia bianconera. Stando a quanto riferito da “La Nazione”, infatti, la volata è partita, al punto che l’intesa definitiva potrebbe essere suggellata in tempi relativamente brevi. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro: Kostic, autore di una stagione esaltante culminata con l’exploit nella finale di Europa League contro il Rangers, è considerato il tassello giusto per imbeccare perfettamente Dusan Vlahovic, che grazie ai cross del connazionale – seguito in passato anche da Tottenham, Inter, Lazio e Roma – potrebbe assolutamente esaltarsi. Il classe ’92 di Kragujevac, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023, intriga sempre di più: “Kostic quel che Kostic”.