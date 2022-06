Calciomercato Juventus, sfida alla Roma per il nuovo Dybala: 12 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il giovane calciatore che piace molto a Mourinho.

L’entusiasmo si tocca con mano a Roma. La Conference League non sarà la Champions League ma ha rivitalizzato un ambiente che aveva fame di vittorie da tanto, troppo tempo. Nella Capitale è ancora forte l’eco dei festeggiamenti per un titolo europeo che da quelle parti mancava da oltre sessant’anni. La campagna abbonamenti nel frattempo è già decollata e a quanto pare i fratelli Friedkin hanno intenzione di ricambiare puntando forte sul prossimo mercato. Sono diversi, infatti, i calciatori accostati in queste ore alla Roma.

Sul taccuino del direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto ci sarebbero Senesi del Feyenoord e Douglas Luiz dell’Aston Villa, due possibili acquisti che farebbero davvero comodo a José Mourinho, chiamato ora a migliorare il sesto posto raggiunto nel campionato che si è appena concluso. Nel mirino del dirigente portoghese c’è anche il classe 2002 Facundo Farias, trequartista argentino che milita nel Colon de Santa Fe. Un prospetto interessantissimo, sul quale hanno messo gli occhi diversi club italiani, tra cui l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, Cherubini sulle tracce di Farias

Tempo fa si era parlato di un interessamento di Fiorentina e Lazio, ma ad oggi ad essere in vantaggio sarebbero i giallorossi. Il costo del cartellino, come riferisce la Gazzetta dello Sport, si aggira intorno ai dodici milioni di euro.

Una cifra non altissima che la Roma potrebbe decidere di investire per accaparrarsi un giocatore che a quelle latitudini viene definito il “nuovo Papu Gomez”. Sulle sue tracce però, secondo la Rosea, ci sarebbe anche la Juventus, pronta a fare un sondaggio per questo trequartista molto abile nel dribbling ed eccellente pure in fase di finalizzazione.