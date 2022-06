Paul Pogba, ormai è UFFICIALE: “Svolta della mia carriera”

Paul Pogba ormai è ufficiale: il prossimo 17 giugno su Amazon esce il documentario sul centrocampista francese. “Una svolta per la mia carriera”

Il prossimo 17 giugno su Amazon Prime uscirà un documentario sulla vita di Paul Pogba: dalla Juventus al Manchester United, passando ovviamente per la nazionale con la quale Paul ha vinto il Mondiale in Russia. Insomma, tutta la carriera, con aneddoti, retroscena, quello che non s’è mai visto della vita del possibile calciatore della Juve dei prossimi anni.

Insomma, già non si attende altro. E in queste ore su Instagram è apparso il trailer di questo documentario, dove ovviamente ci sono le parole del Polpo: “Una svolta per la mia carriera” dice, una “decisione tra le più importanti della mia vita”. Insomma, siamo al passo d’addio con i Red Devils e il Pogback, quello che tutti gli juventini sognano, s’avvicina in maniera clamorosa.

Paul Pogba, tutto sulla Juve

Le indiscrezioni ci sono. Poi ci sono anche le decisioni del giocatore uscite in questi giorni sui vati quotidiani che sottolineano come la volontà del francese sia quella di tornare in bianconero, lì dove fondamentalmente la sua carriera è iniziata, lì dove tutto è partito. Un cerchio che si chiude in poche parole, come tutti sognano. Come il francese vuole, come Allegri desidera. Sarebbe un colpaccio vero e proprio e la sensazione in questo momento è che possa realmente iniziare il countdown. Mancherebbero solamente gli ultimi dettagli ma non c’è fretta di chiudere. L’accordo c’è, la volontà pure. Insomma, Pogback è sempre più vicino.