La Juventus adesso si concentra sul calciomercato mentre i suoi giocatori sono divisi tra vacanze e impegni con le rispettive nazionali.

Il campionato si è concluso ma il gruppo di mister Allegri non ha ancora staccato del tutto la spina. Prima ci sono da giocare le sfide con le nazionali in questo giugno di un 2022 nel quale le ostilità riprenderanno già a metà agosto. Prima ovviamente ci sarà il ritiro a luglio e i tifosi si augurano che in casa Juventus arrivino grandi campioni in grado di fare la differenza.

Non ci sono dubbi sul fatto che l’allenatore vorrebbe poter contare sul gruppo al completo già nei primi giorni del ritiro, ma qualcuno presumibilmente sarà ancora in vacanza, specie chi sarà impegnato fino a metà giugno. Necessario staccare la spina prima di tornare a sudare.

Juventus, il “ci siamo” di Chiesa ottima notizia per Allegri

Chi invece sta lavorando sodo ancora sul campo per tornare al più presto è Federico Chiesa, che ha saltato la seconda parte della stagione a causa di un infortunio. Allegri punta molto su di lui per il futuro e a quanto pare le notizie che arrivano sono incoraggianti.

Proprio lo stesso figlio d’arte ha pubblicato sui social una foto di un suo allenamento corredata dalla scritta “ci siamo”, a testimoniare che il peggio ormai è alle spalle e manca davvero poco affinchè possa essere nuovamente a disposizione del tecnico. Un post che ha fatto il pieno di like sui social: i tifosi si aggrappano a Chiesa e vedono in lui un leader della squadra del futuro.