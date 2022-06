Calciomercato Juventus, gratis al Real: adesso è UFFICIALE

Calciomercato Juventus, arriva l’ufficialità dell’operazione: ha appena firmato un quadriennale. Un mese fa era stato vicino ai bianconeri.

Due comunicati ufficiali, pubblicati a stretto giro di posta. Uno del Chelsea, l’altro del Real Madrid. Che rappresentano ormai il passato ed il presente (ed ovviamente anche il futuro) di Antonio Rudiger, in procinto di iniziare la sua avventura nella capitale spagnola con la squadra appena laureatasi campione d’Europa. Il fortissimo centrale tedesco – che nelle ultime cinque stagioni ha contribuito a fare le fortune dei Blues, arrivati a vincere tutto a livello internazionale – dalla prossima stagione vestirà dunque la gloriosa camiseta blanca.

Un epilogo scontato, per chi nei mesi scorso ha seguito da vicino la lunga telenovela che ha riguardato l’ex romanista. La volontà di non rinnovare alle cifre proposte dal Chelsea, la voglia di cambiare aria e sposare la causa di uno dei club più importanti del mondo. E che sul calciatore ha sempre esercitato un certo fascino, sin da quando era bambino. Non ha voluto sentire ragioni, Rudiger, non appena ha saputo dell’interessamento del Real. Accantonando le varie offerte che nel frattempo erano pervenute al suo entourage, tra cui quella della Juventus, che un mese fa sembrava a un passo dal difensore nativo di Berlino.

Calciomercato Juventus, Rudiger è del Real Madrid

“Il Real Madrid CF ha raggiunto un accordo con il giocatore Antonio Rüdiger, che sarà legato al club per le prossime quattro stagioni”, comunica il Real Madrid attraverso il suo sito ufficiale e i vari profili social con le prime foto del calciatore con la nuova maglia.

C’è già una data per la presentazione ufficiale: lunedì 20 giugno l’ormai ex Chelsea farà la sua prima uscita ufficiale da giocatore del Real Madrid nel monumentale “Santiago Bernabeu”, prima davanti ai tifosi e poi davanti ai media.